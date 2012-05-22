《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.37%,接近二级市场水平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 财政部10年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(23日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行和券商)
* 预测区间: 3.32%-3.39%
* 预测均值: 3.37%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月22日电---中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,该品种属于标准期限债券,向来深受投资者亲睐.在宏观经济表现疲软现状下,该期债需求有望获得较强支撑.预计中标利率接近二级市场,预测均值为3.37%.
华中一券商交易员表示,实体经济正处于探底过程中,加之有降准利好激励,近日利率债表现不俗.同时,宽裕的流动性尚不能有效地进入实体经济,年内仍存在降息的必要.而进一步宽松政策的预期,亦成为助涨该期国债买气的原因.
"10年(国债需求)应该挺好的,属于标准期限.机构也特别喜欢,银行、保险都有吧."他表示.
国家信息中心近日发布报告称,受房地产调控和外需减弱等因素影响,中国经济增长仍将延续减速态势,料二季度国内生产总值(GDP)增长7.5%左右.[ID:nSB1554530]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.3866%;二级市场上,剩余期限近9.76年的固息国债120004券CN120004=CFXM最新双边报价为3.41%/3.38%.
该期债为财政部今年第九期记账式附息国债,按半年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债竞争性招标时间为5月23日上午9:30-10:30,5月24日开始发行并计息,5月28日发行结束,5月30日起上市交易.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。