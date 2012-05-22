《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.37%,接近二级市场水平

* 招标品种: 财政部10年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(23日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行和券商)

* 预测区间: 3.32%-3.39%

* 预测均值: 3.37%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月22日电---中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,该品种属于标准期限债券,向来深受投资者亲睐.在宏观经济表现疲软现状下,该期债需求有望获得较强支撑.预计中标利率接近二级市场,预测均值为3.37%.

华中一券商交易员表示,实体经济正处于探底过程中,加之有降准利好激励,近日利率债表现不俗.同时,宽裕的流动性尚不能有效地进入实体经济,年内仍存在降息的必要.而进一步宽松政策的预期,亦成为助涨该期国债买气的原因.

"10年(国债需求)应该挺好的,属于标准期限.机构也特别喜欢,银行、保险都有吧."他表示.

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银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.3866%;二级市场上,剩余期限近9.76年的固息国债120004券CN120004=CFXM最新双边报价为3.41%/3.38%.

该期债为财政部今年第九期记账式附息国债,按半年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债竞争性招标时间为5月23日上午9:30-10:30,5月24日开始发行并计息,5月28日发行结束,5月30日起上市交易.(完)