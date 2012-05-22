更正:〔日本经济〕2011年日本为连续第21年维持世界最大债权国地位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:倒数第三段,应为"日本外汇储备较上年增加11.187万亿日圆",而非"日本外汇储备较上年增加11.187日圆")
路透东京5月22日电---日本为2011年世界最大的债权国,连续第21年如此,反映出该国企业积极展开海外并购活动,且当局大举进行外汇干预.
日本财务省周二表示,该国2011年底外国资产净额为253.01万亿(兆)日圆(3.2万亿美元),较上年增长1.515万亿日圆或0.6%.
财务省称,这是自1996年以来可比数据当中,外国资产继2006年创下266.2万亿日圆纪录高位之后的第二大规模.
尽管美国等一些国家还未公布截至2011年底的国际投资头寸数据,但日本外国资产净额仍将是世界上的最大规模,财务省表示.
财务省指出,该国外国资产总额增至582.048万亿日圆,增幅3.3%,为连续第三年增长,受惠于日本银行海外放贷增加,且日本干预外汇市场令外汇储备扩大.
日本外汇储备较上年增加11.187万亿日圆,至100.517万亿日圆.
据财务省公布的数据显示,该国外债总额增长5.5%至329.038万亿日圆,因外国投资者所持短期日本债务证券的规模创下45.909万亿日圆的纪录高位.
财务省基于国际货币基金组织(IMF)的数据表示,世界第二大债权国中国去年底的外国资产净额为137.9万亿日圆.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。