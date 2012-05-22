〔印度卢比汇率〕卢比兑美元触及纪录新低,关注出口商美元卖盘

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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路透孟买5月22日电---印度卢比兑美元INR=D2跌至55.09的纪录新低,为连续第五次创纪录新低,央行周一晚采取的行动仅短暂提振市场人气.
交易商称,部分出口商抛售美元,限制印度卢比兑美元更大幅度地下跌,但整体基调仍倾向于卢比下跌.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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