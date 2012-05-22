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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 13:04 BJT

〔韩国个股〕KB金融集团称参与竞购ING韩国寿险业务

路透首尔5月22日电---韩国KB金融集团(105560.KS)首席执行官Euh Yoon-dae周二表示,公司已提交收购荷兰国际集团(ING)ING.AS韩国寿险业务的标书.

Euh在一次会议间隙接受路透采访,但未就具体问题发表评论,例如ING韩国寿险业务估值几何,以及KB金融会否加入财团进行收购.

Euh称,公司静待下一轮竞购如何推进的细节.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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