俄罗斯数据显示该国仍为全球最大产油国

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/迪拜5月21日电---俄罗斯能源部公布的数据显示，该国石油日产量比沙特阿拉伯始终高数十万桶，并有信心继续逐年提高产量。这与有关沙特已成为全球最大产油国的报告出现分歧。

Joint Organisations Data Initiative（JODI）周末公布的报告显示，俄罗斯石油产量大幅下滑，3月日产量为992万桶，低于去年12月的1,037万桶，也略低于沙特今年3月的992.3万桶。

但俄罗斯能源部的数据显示，2012年初，日产量稳定在141万吨附近（约1,033万桶），高于去年12月的1,031万桶。

俄罗斯能源部根据产量数据所做的2012年预估称，今年料能完成日均产量1,031万桶的目标，高于去年任何一个月的日产量水平。

“JODI的研究方法似乎有问题。”一名俄罗斯消息人士表示。

JODI官员周一并未回覆邮件，未对对该组织数据与俄罗斯官方数据差距如此之大作出评论。（完）