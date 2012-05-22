俄罗斯数据显示该国仍为全球最大产油国

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/迪拜5月21日电---俄罗斯能源部公布的数据显示，该国石油日产量比沙特阿拉伯始终高数十万桶，并有信心继续逐年提高产量。这与有关沙特已成为全球最大产油国的报告出现分歧。
Joint Organisations Data Initiative（JODI）周末公布的报告显示，俄罗斯石油产量大幅下滑，3月日产量为992万桶，低于去年12月的1,037万桶，也略低于沙特今年3月的992.3万桶。
但俄罗斯能源部的数据显示，2012年初，日产量稳定在141万吨附近（约1,033万桶），高于去年12月的1,031万桶。
俄罗斯能源部根据产量数据所做的2012年预估称，今年料能完成日均产量1,031万桶的目标，高于去年任何一个月的日产量水平。
“JODI的研究方法似乎有问题。”一名俄罗斯消息人士表示。
JODI官员周一并未回覆邮件，未对对该组织数据与俄罗斯官方数据差距如此之大作出评论。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。