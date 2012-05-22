《热点透视》直接注资西班牙银行业并非理想的应急之道

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Fiona Maharg Bravo 编译 石冠兰

路透伦敦/马德里5月21日电---如果希腊退出欧元区,那么西班牙银行业将成为欧元的下一个薄弱环节.因而,人们也急于想找到扶助西班牙银行业的方法.近日法国总统和爱尔兰央行总裁等人提倡的一个解决方式是,由一支欧元区基金直接对西班牙银行业注资.这种方式的魅力显而易见:西班牙银行业将得以资本重整,同时西班牙政府自身负债不会升高.西班牙因此可避免爱尔兰因救援本国银行业而遭拖累的命运--尽管按比例而言,爱尔兰金融系统的规模要小很多.

但这样的解决方案要奏效,须逾越复杂的政治和技术壁垒.因此,绕开主权障碍,直接对西班牙银行业进行资本重组,看起来并非应急之道.

目前,欧洲金融稳定机构(EFSF)和即将建立的欧洲稳定机制(ESM)都无法直接重整银行资本.尽管建立ESM的条约较为灵活,但这样的举措几乎肯定需要至少得到德国议会的批准.考虑到直接资本重组或要求将风险从二线国家大举转移至核心国纳税人头上,这恐不易实现.如果西班牙捡到这样的大便宜,爱尔兰等其他国家也会想要.

在冒这样的风险之前,欧洲北部国家的纳税人会要求对国内银行有更大监管权,从而将权力从国家监管者手中转移出去.他们还可能坚持要求银行的持债人"自救",从而降低其风险.哪一点都不是西班牙政府可以妥协的小问题,尤其是鉴于许多债券持有人是个人储户.给他们减记会引发政治问题.

这些障碍可能随着时间的推移而被克服.比如,欧盟委员会已在研究一项覆盖整个欧洲的计划,让债券持有人在银行陷入困境时"自救".但不太可能一切都会及时就位,以帮助西班牙应对希腊退出欧元区.那么主要选项将是EFSF借钱给西班牙,西班牙再对银行业进行资本重组.如果需要紧急修复,那么西班牙政府或不得不背负更为沉重的债务负担.(完)