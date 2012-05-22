〔路透基点〕中国建设银行将安排福田戴姆勒20亿元人民币贷款--RLPC

路透香港5月22日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,北京福田戴姆勒汽车有限公司已委任中国建设银行北京分行安排20亿元人民币的三年期和五年期贷款,为收购一家卡车工厂融资.

根据一位消息人士,至多五家银行将通过内部信用评估来参与此案.贷款条件仍待敲定.

福田戴姆勒是在上海上市的北汽福田汽车与德国汽车制造商戴姆勒合资建立.该公司最早在2011年下半年进入市场融资.此前报导显示,筹得款项将用于从北汽福田收购一家工厂.该厂生产的福田欧曼卡车将是该合资企业关键产品之一.

磋商中的贷款利率不到中国人民银行基准利率的110%.

福田戴姆勒建立于2011年12月16日,今年2月18日在北京举行了成立仪式.北汽福田发言人赵景光在仪式上称,"欧曼卡车将只在福田和戴姆勒合资拥有的福田二厂生产."

该公司在仪式上宣布,生产线将于今年第三季投产.

北汽福田是北京汽车集团的子公司,北京汽车工业控股(北汽控股,BAIC)亦隶属于北京汽车集团.(完)