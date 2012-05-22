《企业看点》--5月22日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月22日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 为应对经济增速下滑,中国正加速推进重大基建投资项目.中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]

* 日本每日新闻周二报导称,奥林巴斯(7733.T)已决定暂时不寻求与其他公司结盟以充实资本,并将尝试自行提高资本比率.[ID:nSB1559610]