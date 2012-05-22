(重发)〔香港热股〕宝姿复牌后暴量狂泻四成,公司治理疑虑令投资人却步(更新版)

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(新增细节及分析师评论)

* 宝姿复牌后暴量狂泻近四成

* 公司治理生疑虑

* 管理层变动,不利短期业绩

路透香港5月22日电---在披露管理层涉及违反上市规则事项后,宝姿时装有限公司(0589.HK)周二复牌后暴量狂泻四成,并触及三年半新低点.市场人士指出,尽管公司亟思亡羊捕牢,但大股东涉及关联交易,重伤投资人信心.

颇受机构投资者青睐的宝姿,此次停牌原因一是公司发现前任主席陈汉杰数项关联贷款交易未按上市规定揭露,其二是会计师要求公司提高存货拨备.分析师认为,这些因素反映此间中高档服饰品牌业者在公司治理上存在疑虑,短期内股价料受压.

"这是诚信问题,宝姿都这样了,市场对中国民营企业更加没有信心."一位于深圳的行业分析师说.

她表示,管理层声称未来不会再发生同样的情况,但因控股股东陈汉杰及其弟弟,现任首席执行官陈启泰为公司重要经营者,预料"管理层可能会乱一阵子,短期内业绩不会太好."

下午2:03时,宝姿挫低41.05%至6.72港元,最多跌至6.51港元,为2008年11月21日5.95港元以来最低.成交量暴增至4,495万股,为日均量的约23倍,并可能为继上市当天后最大量.

陈氏家族另一档上市股票--春天百货(0331.HK)盘中也由涨转跌,中午时大跌8.54%至0.75港元.

以大中华市场为主的宝姿,昨晚在联交所公告称,公司于2010年1月至今年5月期间,发现多宗与前主席陈汉杰或其相关人士的关联交易贷款,未有按规定作出披露,董事会已采取了补救措施,而陈汉杰亦已于上周五辞去主席和执行董事职务.公司未说明接任人选.[ID:nSH0105403]

宝姿也在重列2010年度的相关财务资料后,发布去年度业绩.公司称2011年净利按年减少9.1%至4.3亿元人民币;营业额按年增长15.5%至17.18亿元.

花旗在报告中指出,核数师要求宝姿以更"保守"准则评估库存,令市场感到忧虑.在对营运环境采取谨慎看法下,2012年同店销售增长率由15%下调至14%,毛利及获利预估也随之下修.目标价由13港元调低至11港元,维持"中立"评等.

公司此前称核数师毕马威会计师事务所因仍需更多资料以完成业绩审查,因此一度推迟年报公告时间,股份并于3月28日停牌,停牌前一日收市价报11.4港元.

宝姿于1961年于加拿大创立,后出售予陈氏家族.公司于2003年10月31日于联交所挂牌,市值约40亿港元.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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