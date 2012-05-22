版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 13:23 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳于109美元附近,关注欧盟峰会和伊朗谈判

路透新加坡5月22日电---布兰特原油周二持稳于109美元附近,市场等候应对欧债危机和伊朗核计划的两大会议结果,这或将决定全球石油供需未来.

欧盟领导人或会在周三非正式会议期间推出新举措来应对欧元区不断恶化的债务危机.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐