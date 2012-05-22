主要国家经济指标预测--5月23日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月22日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 逆差4,828
出口(较上年同期) -- +12.7%
进口(较上年同期) -- +10.2%
5月23日(三)
0330 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%
0800 意大利消费者信心指数 5月 89.0 89.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59
(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0
0830 英国零售销售(较前月) 4月 -0.8% +1.8%
(较上年同期) +1.0% +3.3%
0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负10 负8
1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- 775.6
再融资指数 -- 4219.1
1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 -- 顺差1.34
截止4月底的一年 -- 顺差2.1
进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8
出口(亿新西兰元) -- 42.2
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.0% +3.1%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.7%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.7%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -232.41 --
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -188.13 58.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -1.7% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 +2.7% --
1400 欧元区消费者信心指数 5月 负19.3 --
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 462 460
成屋销售变动率 4月 +3.4% +3.1%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 正4 --
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
4月 1.10 --
--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。