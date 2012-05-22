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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--5月23日****

路透5月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月22日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 逆差4,828

出口(较上年同期) -- +12.7%

进口(较上年同期) -- +10.2%

5月23日(三)

0330 日本央行利率决定 5月 -- 0.10%

0800 意大利消费者信心指数 5月 89.0 89.0

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 赤字59

(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字13

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 3月 -- 流入128

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0

0830 英国零售销售(较前月) 4月 -0.8% +1.8%

(较上年同期) +1.0% +3.3%

0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差5

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　　 5月 负10 负8

1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- 775.6

再融资指数 -- 4219.1

1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.4%

1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 -- 顺差1.34

截止4月底的一年 -- 顺差2.1

进口(亿新西兰元) 4月 -- 40.8

出口(亿新西兰元) -- 42.2

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 5月 -- 正1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.0% +3.1%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.7%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.7% +0.7%

(较上年同期) +3.5% +3.5%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 4月 -232.41 --

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -188.13 58.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -1.7% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 +2.7% --

1400 欧元区消费者信心指数 5月 负19.3 --

1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 462 460

成屋销售变动率 4月 +3.4% +3.1%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 正4 --

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比

4月 1.10 --

--整理 王丽鑫/王洋; 审校 郑茵

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