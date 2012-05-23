《Home专栏》铝投资需求拉高全球溢价,成为炼厂的救生索

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 王丽鑫/王冠中

路透伦敦5月21日电---根据国际铝业协会(IAI)和中国有色金属工业协会今晨公布的数据显示,全球4月铝产量年率增加131,000吨.

中国生产年率增长212,000吨,,抵消了全球其他地区产量的温和下降73,000吨.

这显示了今年以来的双重趋势,中国产量年率净增954,000吨,抵消中国以外地区减少的912,500吨.

供给方面的这两种动态挑战了市场上的说法.伦敦金属交易所(LME)价格降至该金属成本曲线内,令市场讨论焦点围绕供给紧张.

浏览全球铝生产图表,请点击(link.reuters.com/vav27s).

**移动目标**

中国铝厂被普遍认为占据成本曲线的最高端,该国生产的韧性可能令人意外.

不过给中国巨大的铝行业在全球成本曲线确切定位可能不简单.

中国铝厂成本是个移动的目标,因东部地区高成本产能关闭,由西北省份的低成本产能代替.

今年以来,全国生产净增加13%至616万吨,尽管整体生产率月度波动较大.

由于新产能或者在增加,或者处在试运转前的阶段,因此没有理由预期这种基础动态出现重大改变.

例如Standard Bank London的分析师就没有理会工信部2012年关闭270,000吨低效产能的目标,因这还不到今年即将投产新产能的10%.

对于印尼计划减少铝土出口对中国铝生产的影响,也没人觉得太兴奋.

对矿业出口的配额和新税理论上应会扰乱铝土向中国的流入,或至少增加该行业成本.该行业的利润已经非常微薄,甚至是负值.

不过没人很确定,新规则的效果如何,甚至印尼当局希望效果达到什么样子.

同时中国铝土进口商争相囤货以防万一.

4月印尼铝土进口触及历史新高460万吨,令同比增幅达到53%.

至少在极短期内,这将构成部分的安全网.

不过即便出现出口流动受严重冲击的情况,对中国金属生产的影响将受到铝土中间市场的过滤.

**西方减产动能消退**

中国以外的地区自从去年10月以来产出按年减少106万吨.这看来是符合铝市由价格带动的减产情况.

但这数据有误导性.

该数据有半数反映非自愿性减产,主要是来自力拓(RIO.L)(RIO.AX)加拿大Alma厂停工,以及必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)南非年产71.5万吨Hillside炼厂的"意外大规模停工".

尽管如此,价格因素造成的减产正开始影响到欧洲和澳洲的产能利用率.

西欧产出年率在4月降至360万吨,为2009年以来最低水准,而国际铝业协会(IAI)大洋洲地区产出则回落至2009年水准.

经过年初的紊乱情况后,目前缺乏进一步减产的消息反而更引人注意.

俄罗斯铝业(0486.HK)已表示,正在"考虑"今年下半年削减30-60万吨较高成本的产能,让先前更为模糊的意向声明稍微明确一些.

德国年产11.5万吨的Voerde炼厂已进入破产程序,验证了目前炼厂利润遭压缩的情况,但该炼厂仍会在财务重整期间继续从事生产.

可能还是会有进一步减产,但看来预期会有全球铝生产大规模缩减的人要失望了.

**库存融资**

这也引出了这样的问题:如果价格真的低到迫使Voerde这样的炼厂要声请破产的程度,为何还有这么多炼厂得以存活?

这是因为炼厂产品收取的不只是铝的价格.

实货溢价拉高了营收,也提振了炼厂获利,而目前全球溢价水准正在飙升.

例如,美国中西部市场的实货溢价本月稍早就触及每磅逾0.10美元(每吨220美元)的水准.

欧洲完税金属AL-WDP也有相仿的溢价水准,而力拓也才在亚洲市场投下震撼弹,提出把季度溢价由目前的每吨121-122美元,在7-9月的船货提高至创纪录的每吨200美元.

实货较LME基础价格的溢价水准历来都是反映出区域供应和需求的交互影响.

仅此而已.

如今溢价水准现在也反映出全球实货和铝投资买方之间的拉锯战.

投资买方正赢得这场争夺,LME体系中,有大量金属标示将以实货提取,底特律等重要据点将陆续出货,进而造成工业界买家无货可买.

根据知情消息人士称,力拓在与日本买方的沟通中明确提及库存融资.

而且,和生产商需求不同的是,投资需求几乎是无止尽的,或是说只会受到可融资金属的可取得性所限制.

透过支撑全球溢价上扬,对于铝的投资需求也给全球炼厂带来重要的额外收入来源,相当于基础价格的10%左右.

库存融资供应者基本上是给各地的铝生产商提供了金融援助,部分缓冲了终端市场价格长期疲弱带来的冲击.

这对炼厂来说是好消息,对于寻求更多投资机会的融资供应者来说也是好消息

对实货买家来说就不是好消息了,但他们仍旧可以自我安慰,尽管实货价格的溢价带来打击,但这价格仍是根据生产成本所制定.(完)