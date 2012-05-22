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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 13:51 BJT

〔台湾股市〕收涨1.15%或82.66点,鸿海与宏达电跳涨

路透台北5月22日电---台湾股市周二收涨1.15%,追随亚洲股市的涨势,因市场寄望欧洲将采取新行动解决债务危机.台湾鸿海(2317.TW)和智能手机制造商宏达电(2498.TW)分别跳涨4.8%和6%.

加权股价指数.TWII升82.66点至7,274.89点,早盘开高0.91%.

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