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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 14:26 BJT

〔韩国股市〕收盘上涨1.64%,受蓝筹科技类股低接买盘带动

路透首尔5月22日电---韩国股市周二延续涨势,市场继续扳回上周的深重跌幅,投资者买进此前受压的科技类股,提振大盘重回关键心理水平1,800点上方.

科技蓝筹类股走势领先,LG电子(LG Electronics)(066570.KS)跃升7.6%,结束连续五日的跌势,三星电子(005930.KS)则涨2.6%.

韩国综合股价指数.KS11上涨1.64%,收报1,828.69点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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