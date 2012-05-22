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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 14:21 BJT

〔日本股市〕收涨1.1%,受投资者逢低承接支撑

路透东京5月22日电---日本股市日经指数.N225周二收涨1.1%,扩大上日技术性反弹的涨幅,受投资者逢低承接提振.上周围绕欧债危机加剧的担忧打击日股急剧下跌.

日经指数收高95.40点至8,729.29,在其五日移动均线切入位8,730.45点下方.东证股价指数.TOPX收高1.1%,报733.33点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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