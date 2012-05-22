〔英国个股〕移动运营商沃达丰下调营收展望,因欧洲形势构成拖累

路透伦敦5月22日电---全球第一大移动运营商--沃达丰(Vodafone)(VOD.L)周二调低了中期营收增长目标,因南欧消费者削减支出且监管者加大施压.

沃达丰公布至2012年3月31日止财年的业绩,全年营收为464亿英镑,路透调查预估为463亿,未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为145亿英镑,符合预估.公司在新兴市场、德国与土耳其的强劲态势抵消了西班牙与意大利的支出下滑.

来自持续客服业务的集团内生性服务营收成长1.5%,欧洲的这块业务营收下降1.1%,非洲、中东与亚太为成长8%.

但鉴于意大利与西班牙的业务活动几未显露改善迹象,且监管与汇率压力料将持续,沃达丰称目前预计2013年内生性服务收入增速将略低于先前预估的1-4%中期目标区间.

沃达丰是受到欧洲撙节措施冲击的一系列公司之一,欧洲消费者面临增税、通胀与薪资增长微弱等问题,因此减支压力极大.(完)