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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 14:40 BJT

〔澳洲股市〕收高1.2%,因冀望中国将采取措施提振经济成长

路透墨尔本5月22日电---澳洲股市周二升1.2%,投资者逢低敲进矿业和矿业服务业股,因迹象显示,中国将采取更多措施提振经济成长.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数升47.4点,收报4,121.0点,延续周一的0.7%涨势.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王丽鑫

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