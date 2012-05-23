《印度经济分析》菜价波动凸显供应梗阻

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度贾朗达尔5月22日电---印度最近几个月土豆批发价格大起大落，僵化的体制令印度经济深陷通胀之中。

去年12月份，土豆大丰收引发价格“雪崩”，愤怒的农民将成吨的土豆倒在公路上表示抗议，四个月后，土豆价格却较上年蹿升了53%。

无论是街上的集市，还是蔬菜小贩的手推车，蔬菜价格涨幅甚至更大。数百万每天习惯吃咖喱饭的印度人遭遇蔬菜涨价冲击。洋葱、西红柿、扁豆和土豆是做咖喱饭的必备食材。

Maninder Kaur说：“我们过去习惯买我们喜欢吃的菜，但现在我们总是不得不考虑价钱。”

她家住在印度旁遮普邦的贾朗达尔，她正与家人在当地一个市场购物。年初，这里一公斤土豆大概卖4-5卢比(8-10美分)，现在则是原来的四倍以上。

与此同时，洋葱的价格只是去年年底时的五分之一，西红柿价格却在4月单月上涨了33%。

在印度，蔬菜价格大幅波动是司空见惯的事，这部分归因于绝大多数农民完全依赖多变的季风雨。

然而，冷藏设施不足和交通运输瓶颈也是部分原因，印度40%的食品在运抵市场前便已腐烂；由多级中间商组成的原始分销网络更是雪上加霜，蔬菜价格被层层抬高。

渣打银行驻孟买的首席经济学家Samiran Chakraborty表示：“存储和分销网络并无改善，因此每当供应和需求出现小的波动，价格都会剧烈变化。”

“这已经成为结构性问题，这也是为什么人人都呼吁进行供应改革。”

2011年印度通胀率接近两位数，尽管经济增长放缓，印度央行仍被迫保持紧缩的货币政策。

印度总体通胀率已经降至7%左右，但是印度央行却丝毫不放过任何一次机会提醒政府利率政策作用有限，只有出台政策解决商品流动的结构性问题，才能缓解通胀压力。

印度已经执行数十年来的经销法案不允许大型零售企业向农户直接采购，导致农产品分销层级众多。去年9月曾有机会对该体系进行清理。但是，执政联盟反对进行自由市场改革，政府被迫收回了向沃尔玛(WMT.N)和家乐福(CARR.PA)开放零售领域的计划。

“现在的市场体系已经存在60多年了，既不利于农户也不利于消费者，”德里智库国家公共金融和政策研究所的分析师N.R. Bhanumurthy称。

“我们需要竞争和替代性商业模式......零售商可以直接向农户采购，消除中间商。”（完）