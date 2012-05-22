《外汇动态》日圆短期走势可能更多受日本贸易数据的影响

0625GMT---新加坡银行的外汇分析师Sim Moh Siong表示,即便日本央行在周三的政策会议上料决定按兵不动,但市场人士依然预计央行可能在未来的某个时刻推出更多货币宽松举措.鉴于此,近期影响日圆走势的更大因素或许将是日本贸易数据.