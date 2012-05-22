《外汇动态》日圆短期走势可能更多受日本贸易数据的影响

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0625GMT---新加坡银行的外汇分析师Sim Moh Siong表示,即便日本央行在周三的政策会议上料决定按兵不动,但市场人士依然预计央行可能在未来的某个时刻推出更多货币宽松举措.鉴于此,近期影响日圆走势的更大因素或许将是日本贸易数据.
他在谈及日本央行进一步放松政策的可能性时称,"主要是时间问题,而非其它因素."因此日圆可能从日本贸易收支报告中寻找走势指引,不管数据显示日本贸易情况将进一步恶化还是将触底反弹,都料对汇市造成影响.
日本将于周三亚洲早盘时段(周二2350GMT)公布该数据,预计将显示日本4月贸易逆差将扩大.(完)
--编译 高琦; 审校 王洋
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)