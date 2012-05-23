〔新债招标〕中国10年期国债中标利率3.36%,符合市场预期--业内人士

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透上海5月23日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.36%,符合市场预期.
业内人士并称,该期债的首场投标倍数约1.97倍,边际中标利率为3.38%.此前市场对该新债的利率预测区间为3.32%-3.39%.
该期债为财政部今年第九期记账式附息国债,按半年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债5月24日开始发行并计息,5月28日发行结束,5月30日起上市交易.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。