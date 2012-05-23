〔新债招标〕中国10年期国债利率符合市场预期,整体需求一般(更新版2)

(新增追加发行结果)

* 10年期国债中标利率3.36%,符合预期

* 投标倍数1.97倍,整体需求一般

* 二级市场收益率跌幅过深,降低投标热情

* 追加发行44.4亿元,实际发行量344.4亿

路透上海5月23日电---中国财政部周三招标的10年期国债中标利率符合预期,整体需求一般.业内人士认为,众多宏观数据令人揪心,国内经济处于触底过程中,支撑债市配置需求.但二级市场上,同期限品种收益率累计跌幅过深,亦降低机构投标热情.

交易员指出,宏观形势表现差强人意,投资者对非对称降息的预期再度升温.加之有宽裕资金面的推动,进入5月,二级市场10年期国债收益率已从3.54%一路震荡跌至3.40%下方,并暗含较强的降息预期.

公告显示,财政部上午招标的该10年期固息国债,追加发行44.4亿元人民币,实际发行量为344.4亿元.中标利率为3.36%,符合市场预期.投标量为582.4亿元,首场投标倍数1.97倍.另据业内人士透露,该债边际中标利率为3.38%.此前市场对其利率预测区间为3.32%-3.39%.

"倍数不高,配置需求一般.博边际和中标也差不多,市场现在比较纠结."北京一保险公司交易员认为.

他解释到,因为有降息预期,不排除10年期国债收益率有续跌空间;但另一方面,已经徘徊低位的二级市场收益率又降低了该期债的配置价值.未来开启降息周期的概率依然偏低.除非经济出现硬着陆,否则10年期国债机会不大.短期看,追高意义不大,交易盘确实没必要这个时候介入.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.3948%;二级市场上,剩余期限近9.76年的固息国债120004券CN120004=CFXM最新双边报价为3.39%/3.375%.

该期债为财政部今年第九期记账式附息国债,按半年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债5月24日开始发行并计息,5月28日发行结束,5月30日起上市交易.(完)