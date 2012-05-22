〔日本股市〕收高1.1%,上周急跌后引发技术性反弹(更新版)

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路透东京5月22日电---周二日本股市日经指数收高1.1%,延续昨日的技术性反弹,因在上周欧洲危机加深忧虑引发股市急跌后,投资者买入廉价股票.

日经指数.N225收高95.40点,报8,729.29点,稍低于五日均线8,730.45点.出口商股票在日圆企稳后站住脚跟,且投资者买入上周遭严重抛售的股票.

"欧洲和中国情势没有转好,但是这已经在股价中体现出来,当前就是空头回补."SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行称.