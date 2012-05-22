《外汇动态》欧洲开盘:欧元小幅下跌,关注欧盟峰会

0655GMT--欧元兑美元EUR=跌0.2%至1.2783美元,受空头回补推动从四个月低位反弹的走势中止.

交易商警惕欧洲领导人在本周的峰会上可能同意采取措施提振经济增长的可能,以及由此引发的进一步多头逼仓.不过风险资产的涨势似皆有限,因为对希腊政治不确定性和西班牙银行业问题的担忧仍在.