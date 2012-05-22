《外汇动态》欧洲开盘:欧元小幅下跌,关注欧盟峰会

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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0655GMT--欧元兑美元EUR=跌0.2%至1.2783美元,受空头回补推动从四个月低位反弹的走势中止.
交易商警惕欧洲领导人在本周的峰会上可能同意采取措施提振经济增长的可能,以及由此引发的进一步多头逼仓.不过风险资产的涨势似皆有限,因为对希腊政治不确定性和西班牙银行业问题的担忧仍在.
欧元兑美元徘徊在21小时移动均线切入位1.2785附近,阻力位在200小时移动均线切入位1.2805.澳元/美元AUD=D4涨0.1%至0.9918.美元/日圆JPY=升0.2%,报79.44日圆.(完)
--编译 吴云凌;审校 王丽鑫
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)