版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 15:21 BJT

〔全球金市〕金价在1,600美元下方止步,关注欧盟峰会

路透新加坡5月22日电---金价周二微跌,此前未能突破每盎司1,600美元上方,投资者静候本周稍晚的欧盟峰会,会上各国领导人将尝试为解决区域债务危机的行动举措达成协议.

过去两日以来,金价未能站上1,600美元的关键阻力位,此后一直徘徊在1,590美元附近,投资者对希腊命运和仍深陷泥泞的欧元区情势保持谨慎.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐