〔中国债市〕人民币利率互换延续反弹,因避险情绪减缓但续升空间有限

路透上海5月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续涨.隔夜欧美股市止跌回升,今日中国股市亦明显收复失地,连日来紧绷的避险情绪稍显缓和,IRS随之有所反弹.

不过交易员并认为,由于市场预期中国将推出更多宽松政策以推动经济增长,市场整体利率水平难有回升空间,IRS的短期反弹幅度料有限.

"还是稍微往上走的方向,一年的昨天2.80%.今天2.85%左右,涨了5个(基)点,五年的差不多涨了3个点,跌多了,也需要反弹一下,"上海一银行交易员表示.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

中国股市沪综指周二收高1.1%,跟随全球市场涨势反弹上扬.温家宝总理周末有关"稳增长"的利好言论亦持续发酵.但分析人士认为,在国内外不确定因素持续制约下,短线大盘走势仍不脱半年线(2,338点)上方的盘整.[.SSCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.8400/ 2.9683 2.7707/ 2.8607 2.8743/ 2.9671 3.0143/ 3.1114 3.0400/ 3.3140

周一 2.8300/ 2.9600 2.7025/ 2.7867 2.7967/ 2.8867 2.9667/ 3.0650 3.0425/ 3.2625

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变动+0.0100/+0.0083 +0.0682/+0.0740 +0.0776/+0.0804 +0.0476/+0.0464 -0.0025/+0.0515

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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