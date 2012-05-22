〔OECD报告〕日本应按计划上调消费税,经济仍仰赖央行刺激措施

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)表示,日本应坚持在2014年上调消费税的计划,甚至应该提早进行,以展现财政预算审慎性,并避免借贷成本攀升.

OECD还敦促日本央行维持近零利率政策,以及以资产购买为主要手段的量化宽松,直至通胀率回升并达到央行设定的1%水准.

日本政府希望在2015年10月之前,将消费税上调一倍至10%.

OECD表示,"应快速进行这种按阶段的逐步上调,来彰显坚守较长期财政目标的决心."

"实际上,鉴于任务的规模,以及公共债务总值超过国内生产总值(GDP)200%所带来的风险,比政府计划提前一步开始行动将是审慎做法."

日本首相野田佳彦不止一次声称,他的政治生涯都押在调税计划上.他希望截至6月底的当前议会期可以通过该计划.

不过野田佳彦还没有确保获得掌控上议院的反对党支持,且其党内也有阻力,令该调税议案通过存有疑问.

OECD预计,十年来一直压制消费和企业投资的通缩局面将有所缓和,但预计今明两年消费者物价将下跌0.2%.不过OECD预计今明两年日本经济将分别增长约2%和1.5%.

OECD称,尽管灾后重建的影响减弱,但是明年全年料将见到全球贸易回暖以及日本出口维持成长势头.

OECD也将延迟重启日本核电站可能引发的能源短缺,视为成长的主要风险之一.

财政整固延后也是风险之一,有可能推高长期利率.OECD表示,围绕全球经济、日圆汇价和大宗商品价格的不确定性,也可能令日本经济承压.(完)