〔OECD报告〕印度经济料在2013年加速,但政治僵局和高通胀抑制长期前景

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的报告称,印度经济增长率有望在2013年加速并达到7.5%以上,但由于该国政府政策的不确定性继续存在,料将抑制印度的较长期增长前景.
报告指出,印度投资显现周期性的上升,外部需求增加,以及近期放宽货币政策所带来的效应,都将提振经济增长.不过报告亦警告称,高通胀将损害该国的投资环境.
OECD的乐观预估与摩根士丹利周一的论调截然相反,后者调降了印度增长预估,指该国预算赤字高且民间投资放缓,认为印度2013年可能增长6.8%.
标准普尔曾在4月份将印度的信贷评级展望从稳定调降至负面,指因该国预算赤字庞大,且政治僵局使得主要改革的进展止步.
"投资预计将在近期出现温和的周期性反弹,"OECD报告称,"今年晚些时候到明年,增长料提速至趋势水平附近,因近期实施的货币宽松举措将开始发挥效力.不过,鉴于通胀率很高,印度进一步大举放宽政策的空间将有限."
印度当前的经常帐赤字水平为1980年以来最高.一些改革举措,比如向外资开放国内超市连锁店领域的构想都停滞不前,因政府无法说服联盟政党.而且,印度的通胀率也是金砖国家中最高的.
OECD报告称,印度持续存在的政策不确定性与财政条件的恶化,将打击投资人气,并引发经济增长的短期走疲和长期前景的削弱.不过,报告认为印度经济增速有望到2020年时超过中国.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。