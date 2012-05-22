〔日本债市〕公债价格削减盘初跌幅,超长期券种表现不佳

路透东京5月22日电---日本公债周二大多削减盘初跌幅,受市场逢低承接推动,在本周稍晚20年期公债标售之前,只有较长期公债表现不佳. 投资者还关注日本央行周二开始的为期两日的会议结果,以寻求有关日本央行是否计划调整操作的线索,上周央行两次未达到其公债购买目标.市场普遍预计日本央行不会改变政策.