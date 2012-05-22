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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 17:59 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商   主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)     
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*宁波杭州湾     18         3      12   5/25簿记建档    农业银行     AA       5/29     5/30
大桥发展公司                                           
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*深圳市东阳光   11         6      12   5/29簿记建档    中国银行     AA-      5/30     5/31
实业发展公司                                           农业银行
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江苏交通控股    20        20      12   5/23簿记建档    国开行      AAA       5/24     5/25
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西子电梯集团    15         8      12   5/24簿记建档    北京银行     AA-      5/25     5/28
                                                       招商银行       
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天津药业集团     9.8       2      12   5/25簿记建档    招商银行     AA-      5/28     5/29
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泰州口岸         6         3      12   5/25簿记建档    中国银行     AA-      5/28     5/29   
船舶公司
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鄂武商           6        3       12   5/28簿记建档    招商银行    AA        5/29     5/30
(000501.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*中航发动机     30       30       5    5/29簿记建档    中信银行     AAA       5/31      6/1
控股有限公司
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*广东鸿达兴业    7        7       3    5/29簿记建档    建设银行      AA       5/30      5/31
集团有限公司
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*四川华西集团    7        3       2    5/29簿记建档    民生银行      AA-      5/30      5/31
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天津医药集团     2        2       5    5/23簿记建档    渤海银行      AA+      5/24      5/25
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中国医药集团    38       12       3    5/23簿记建档    兴业银行      AAA      5/24      5/25     
                                                       交通银行 
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港中旅集团      26       26       7    5/23簿记建档    中信证券      AAA      5/24      5/25         
                                                       农业银行                       
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湖南轻工         6        6       5    5/23簿记建档     国开行       AA       5/24      5/25 
盐业集团               (在第3年末附发行人赎回权)       中信银行
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安东石油        5         3       3    5/24簿记建档    北京银行      AA-      5/25      5/28
技术集团
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天津大沽        8         4       3    5/25簿记建档    兴业银行      AA-      5/28      5/29    
化工公司
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包钢集团       30        30       5    5/25簿记建档    浦发银行      AA+      5/29      5/30
                                                       中国银行  
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浙江交通       --        30       7    5/25簿记建档    光大银行      AAA      5/28      5/29
投资集团
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都江堰兴市     10        5        5    5/28簿记建档    浦发银行      AA       5/30      5/31   
投资公司   
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*深圳中小企业  0.95      0.95     3    5/29簿记建档  深发展        AA+       5/30      5/31
                               (深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保)
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河南中小企业   3.6       3.6      3    5/28簿记建档  国开行        AA        5/29      5/30
                               (河南省中小企业担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 

  --整理 曹巍浩; 审校 周晓峰

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