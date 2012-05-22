《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
无
=============================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
*宁波杭州湾 18 3 12 5/25簿记建档 农业银行 AA 5/29 5/30
大桥发展公司
=============================================================================================
*深圳市东阳光 11 6 12 5/29簿记建档 中国银行 AA- 5/30 5/31
实业发展公司 农业银行
=============================================================================================
江苏交通控股 20 20 12 5/23簿记建档 国开行 AAA 5/24 5/25
=============================================================================================
西子电梯集团 15 8 12 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28
招商银行
=============================================================================================
天津药业集团 9.8 2 12 5/25簿记建档 招商银行 AA- 5/28 5/29
=============================================================================================
泰州口岸 6 3 12 5/25簿记建档 中国银行 AA- 5/28 5/29
船舶公司
=============================================================================================
鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30
(000501.SZ)
=============================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
*中航发动机 30 30 5 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/1
控股有限公司
=============================================================================================
*广东鸿达兴业 7 7 3 5/29簿记建档 建设银行 AA 5/30 5/31
集团有限公司
=============================================================================================
*四川华西集团 7 3 2 5/29簿记建档 民生银行 AA- 5/30 5/31
=============================================================================================
天津医药集团 2 2 5 5/23簿记建档 渤海银行 AA+ 5/24 5/25
=============================================================================================
中国医药集团 38 12 3 5/23簿记建档 兴业银行 AAA 5/24 5/25
交通银行
=============================================================================================
港中旅集团 26 26 7 5/23簿记建档 中信证券 AAA 5/24 5/25
农业银行
=============================================================================================
湖南轻工 6 6 5 5/23簿记建档 国开行 AA 5/24 5/25
盐业集团 (在第3年末附发行人赎回权) 中信银行
=============================================================================================
安东石油 5 3 3 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28
技术集团
=============================================================================================
天津大沽 8 4 3 5/25簿记建档 兴业银行 AA- 5/28 5/29
化工公司
=============================================================================================
包钢集团 30 30 5 5/25簿记建档 浦发银行 AA+ 5/29 5/30
中国银行
=============================================================================================
浙江交通 -- 30 7 5/25簿记建档 光大银行 AAA 5/28 5/29
投资集团
=============================================================================================
都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31
投资公司
=============================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
*深圳中小企业 0.95 0.95 3 5/29簿记建档 深发展 AA+ 5/30 5/31
(深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保)
=============================================================================================
河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30
(河南省中小企业担保集团提供担保)
=============================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
无
=============================================================================================
注:*代表新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 周晓峰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。