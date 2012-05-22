〔OECD报告〕澳洲和新西兰经济成长料将提速,但同时也面临风险--OECD

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,澳洲2012年经济成长将提速,2013年亦然,受矿业投资繁荣的支撑.但当地货币走强和政府削减支出的计划会对经济产生不利影响.

在半年度经济展望报告中,OECD也表示预期新西兰经济动能同样将增强,部分得益于国内利率低水平和该国主要贸易伙伴-澳洲和中国经济成长相对强劲.

OECD最新预估显示,澳洲2012年国内生产总值(GDP)增速料将从去年的2.2%升至3.1%,2013年则料进一步升至3.7%左右.该机构还预期2013年整体通胀率将为2.8%,今年则为1.8%.

虽然与此前预期的成长4.0%相比,OECD对澳洲今年经济增速的预估有所下调,但对澳洲经济成长的预估仍远高于美国、日本和欧元区.

"受出口和矿业部门投资的支撑,澳洲2012年经济成长或提速至3%,而2013年或至3.75%.尽管如此,许多部门的经济活动将保持温和,因这些部门不得不提高生产率以应对处于高水平的澳元汇价,"OECD报告表示.

OECD同样称赞澳洲政府收紧财政政策的作法,称"在宏观经济条件仍利好、贸易条件处于高位时,修复财政的作法受到欢迎."

尽管看好澳洲经济前景,但OECD也警告称,欧洲主权债务危机、中国经济成长放缓以及现正进行的国内经济结构性调整都会带来下行风险.

**下调新西兰经济增速预估**

尽管OECD调降了新西兰经济预估,但预期创纪录的低利率、震后重建工作加快和贸易伙伴经济坚挺,将支撑该国经济提速.

此次评估弱于去年11月,因去年基督城强震后的重建工作遭拖延、大宗商品下跌且汇率走高.

政府削减支出以遏制预算赤字的举动,也被视为拖累经济成长的另一因素.

"鉴于公共部门债务快速增加和外债处于高水平这两个弱点,政府需坚持财政整顿方案,"OECD说.

但OECD也表示,考虑到当前经济环境和低通胀水平,新西兰央行维持指标利率在2.5%的纪录低点,或一直到明年的举措,是合宜的.

"随着失业缺口合拢,通胀压力可能会上升,这需要央行在明年年初开始收紧政策,"OECD说.

OECD称新西兰前景面临的主要外部风险包括欧元区债务危机、大宗商品价格动荡以及中国和澳洲等主要贸易伙伴经济成长可能放缓.(完)