版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 15:49 BJT

〔标题新闻〕泰国商务部称,年内将加大通过政府间协议出口稻米的力度,此前高价导致出口大减

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8GM4V2]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐