《Russell专栏》大宗商品要过一段时间才会对中国经济放缓作出反应

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王翔琼/许娜

路透澳洲朗赛斯顿5月22日电---因中国4月大宗商品需求趋疲而产生的失望,能够因为当局打算加大基础设施支出的一些评论就轻易冲淡吗?

这么想未免太过简单.然而周二中国证券报报导,中国重大基建投资项目审批将加速[ID:nSB1559858],随后大宗商品价格整体上呈现正面反应,大部分品种止跌.

铜价本周上涨1.7%,布兰特原油涨幅与之相当,因此充其量只能说这是对中国计划促进经济成长的谨慎回应,同时亦反映了对欧洲峰会可能采取一些措施应对金融危机的憧憬.

有时候,投资者只有保持冷静,不要像2008年全球金融危机以来的市场那样,一会儿悲观一会儿又乐观,这也许才是正确的做法.

虽然近期由于中国4月大宗商品贸易数据不佳而涌现的抛售可能有些过度,但未来几个月这些数据可能继续疲软,因为中国商品需求的好转至少需要两个季度的时间.

像其他大型经济体一样,中国要加大经济刺激也需要花费一些时间,过程也不太可能顺风顺水.

有一个比喻可以用来形容大型经济体,那就是它们看起来都像超级油轮:一旦起航就难以停下,抛锚后想要起航就更加困难,改变航向也非易事.

而澳洲一家主要银行的分析师则换了个比喻来形容中国,认为它更像是一支由小型船只组成的船队,让所有船只一道航行并保持同样的航向,就已经很不容易了.

无论你更喜欢哪一种比喻,传达的信息都是一样的:中国的大宗商品需求至少在第三季之前不太可能有大的增长.

欲浏览中国大宗商品库存相关图表,请点击:(link.reuters.com/kug38s)

从某些方面来说,这并不令人意外,或许4月数据疲弱也不应出人意料,因为众所周知,中国工业生产和采购经理人指数(PMI)已降数月.

事实上,最令人意外的是,中国2012年迄今的大宗商品需求竟然和第一季同样强劲.

第一季精炼铜进口较上年同期增长40%,尽管4月有所放缓,但2012年头四个月实际较上年同期大增76%.

第一季铁矿石进口增长5.6%,2012年头四个月较上年同期增长6.5%,尽管4月实际进口量降至5,768万吨,为10月以来最低.

第一季原油进口增长11.3%,2012年头四个月较上年同期增幅只是放缓至9.3%,因4月进口量降至2,226万吨,为11月以来最低.

值得指出的是,在历来单月进口表现最强的四个月份中,2012年的1月、2月和3月占据了三席,而且除2011年11月外,4月原油进口也高于2011年的其它所有月份.

因此,如果把中国主要大宗商品进口数据与上年同期相比,情况就不像孤立看待4月数据时那么糟糕了.

然而,4月数据更有可能预示大宗商品进口增速将放缓一段时期.这种情况将持续数月,直到刺激举措产生效果.

临近去年底时,许多分析师曾预计今年第一季中国大宗商品需求疲弱.

事实并非如此,但第二季需求可能疲弱,铁矿石和铜尤其如此.

不过,投资者透过当前疲态而预见到临近年底时需求将会增强,不管这一观点是否有问题,主导大宗商品价格的都将是消息面因素,基本面因素将退居其次.(完)