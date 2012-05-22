〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走软,英国CPI数据或将考验多头的决心

路透伦敦5月22日电---英镑兑欧元周二徘徊在近两周低点,兑美元亦疲软,因在英国通胀报告公布前,投资者对英镑走势心存疑虑,担忧通胀率会令英国央行放宽货币政策的预期重燃.

欧元/英镑EURGBP=D4小升至0.80835,距离周一触及的两周高点0.80985不远,交易员称在0.8100上方有大量卖单,0.8130上方的卖单则更加庞大.