〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走软,英国CPI数据或将考验多头的决心

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透伦敦5月22日电---英镑兑欧元周二徘徊在近两周低点,兑美元亦疲软,因在英国通胀报告公布前,投资者对英镑走势心存疑虑,担忧通胀率会令英国央行放宽货币政策的预期重燃.
欧元/英镑EURGBP=D4小升至0.80835,距离周一触及的两周高点0.80985不远,交易员称在0.8100上方有大量卖单,0.8130上方的卖单则更加庞大.
英镑/美元GBP=D4持平在1.5835,据称一家亚洲央行在伦敦早盘时段卖出.停损单据称设在1.5850上方,若能站上该水准,则英镑可能升向1.5900美元.
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)