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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 16:05 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走软,英国CPI数据或将考验多头的决心

路透伦敦5月22日电---英镑兑欧元周二徘徊在近两周低点,兑美元亦疲软,因在英国通胀报告公布前,投资者对英镑走势心存疑虑,担忧通胀率会令英国央行放宽货币政策的预期重燃.

欧元/英镑EURGBP=D4小升至0.80835,距离周一触及的两周高点0.80985不远,交易员称在0.8100上方有大量卖单,0.8130上方的卖单则更加庞大.

英镑/美元GBP=D4持平在1.5835,据称一家亚洲央行在伦敦早盘时段卖出.停损单据称设在1.5850上方,若能站上该水准,则英镑可能升向1.5900美元.

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