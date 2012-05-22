〔表格〕LME金属库存最新变化--5月22日

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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路透伦敦5月22日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 223,975 -400
锡 14,575 +105
铅 357,300 -700
锌 944,825 -1,250
铝 4,958,000 -6,850
镍 105,732 -390
铝合金 108,180 -1,240
NASAAC 156,960 -80
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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