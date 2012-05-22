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货币新闻 | 2012年 5月 22日 星期二 16:55 BJT

〔OECD报告〕"财政悬崖"可能抑制美国经济复苏--OECD

* 2013年实施财政紧缩可能会抑制经济复苏

* 财政紧缩必须只能逐步实施

* OECD预计美国经济今年增长2.4%,2013年增长2.6%

路透华盛顿5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二发出警告,如果明年财政大幅紧缩,可能抑制美国经济复苏.OECD敦促美国政府只能逐步推进财政紧缩.

美国推出的一系列减支和增税措施--被称为"财政悬崖"--将于明年1月生效实施,除非中途有政界人士同意推迟至少其中部分措施.

前总统布什(布希)制定的减税和针对长期失业人群的失业补贴措施均将到期.此外,由于去年国会未能就降低预算赤字达成全面协议,联邦政府将着手把支出全面削减1.2万亿(兆)美元.

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