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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 16:41 BJT

〔OECD报告〕2013年葡萄牙经济料继续萎缩,需采取更多撙节措施

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二称,葡萄牙需要更多的财政整顿措施,以实现欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助所要求的目标,因为该国陷于衰退的时间将长于之前预估,导致经济在2013年萎缩0.9%.

OECD称,葡萄牙的深度财政整顿和银行降低杠杆操作,以及低迷的外部需求,将导致衰退延长到2013年中期.OECD之前预测2013年经济将温和成长0.5%.但OECD对葡萄牙今年的经济预估则维持在萎缩3.2%.

OECD称,"为了实现今明两年赤字对国内生产总值(GDP)占比分别为4.5%和3%的官方目标,葡萄牙需要在(援助)协议规定的内容之外采取更多的财政整顿措施."

OECD亦称,葡萄牙的失业率今年可能攀升至15.4%,明年进一步恶化到16.2%.(完)

--编译 吴云凌;审校 蔡美珍

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