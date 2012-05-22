〔韩国汇市〕韩元兑美元第二日上涨,公债价格持坚

路透首尔5月22日电---韩元兑美元KRW=周二连续第二日上涨,因韩国当地股市投资人气改善,且交易员削减欧元空头仓位,造成美元走软.

对于欧盟领导人或在周三达成协议,提振投资人对欧元区信心的希望,支撑了风险偏好.与此同时,交易员表示一些投资者也在针对美元/亚洲货币进行获利了结.