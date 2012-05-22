〔中国房地产〕稳增长或意味着一段时间内不会再出楼市调控新政--专家

路透北京5月22日电---新华社周二报导援引中国房地产研究会副会长顾云昌表示,当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,这或意味着一段时间内不会再出楼市调控新政策.

他并称,楼市调控从表面上看是调房价,实质上是调结构,要增加保障房和中小套型普通商品房的比重,填补商品房投资下滑留下的缺口.

此前国务院总理温家宝最新讲话表示,要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调,一度引发市场调控放松预期.

但新华社随即发表时评文章称,尽管当前中国国内经济稳增长的问题变得突出,但这不仅不等于放松楼市调控,而且还要稳定已有调控政策,绝不让调控出现反复,显示政府口风仍紧.

当前以限购为主的楼市调控政策不变外,市场对于未来建立以税收,法律为主的房地产调控的长效机制颇为关注,如扩大房产税试点等.

新华社并援引专家认为,房地产领域存在政策微调空间,比如在遏制炒房需求的同时,应确保刚性需求;在实施稳健货币政策的同时,应满足保障房建设的融资需求等.

"降房价与稳增长并不矛盾,适时微调有利于房地产调控效果深化."国家信息中心经济预测部主任范剑平称.

当前商品住宅销售和开发两头持续遇冷现象值得关注.报导援引业内人士称,目前"增加供应"难度较大,需激活房地产业"开发与销售"链条的诸多环节.比如,在土地环节,需要严控土地价格,降低地价成本在房价中的比重;在开发环节,应通过减免税费减轻企业负担等.

国家统计局此前数据显示,1-4月中国商品房销售面积同比下降13.4%,其中住宅销售面积下降14.9%.(完)