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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 16:45 BJT

〔亚洲橡胶〕泰国进口计划推高TOCOM期胶,但欧债忧虑令涨幅受限

路透曼谷5月22日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二涨至280日圆上方,连续第二日走升,因泰国计划从TOCOM进口橡胶的消息继续支撑价格.

但涨幅有限,因投资者仍谨慎看待泰国的购买量,而且欧债危机忧虑也令价格承压.

TOCOM-10月主力合约<0#2JRU:>结算价涨1.7日圆,报每公斤280.4日圆(3.53美元).

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