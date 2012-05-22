〔新兴汇市〕欧盟峰会冀望支撑亚洲新兴货币,F1上市案推升坡元

* 离岸资金和投机客推升韩元,但受进口商限制

* 林吉特(马币)走强,关注坡元兑林吉特需求

* 坡元走强,因预期F1的IPO相关资金流入

路透新加坡5月22日电---亚洲新兴市场货币周二大多上涨,因空仓回补,且预期欧洲领导人周三会议上将出台新措施化解债务危机并提振经济成长.

亚洲货币亦受到中国方面消息支撑,中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]