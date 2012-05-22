〔表格〕OECD对成员国财政收支的最新预估

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透巴黎5月22日电---以下为经济合作暨发展组织(OECD)最新经济展望中对各成员国财政收支的预估:
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财政收支(正值为盈余,负值为赤字,相当于国内生产总值百分比)
2010 2011 2012 2013
澳洲 -4.7 -3.9 -2.2 0.4
奥地利 -4.5 -2.6 -2.9 -2.3
比利时 -3.9 -3.9 -2.8 -2.2
加拿大 -5.6 -4.5 -3.5 -2.4
捷克 -4.8 -3.1 -2.5 -2.2
丹麦 -2.7 -1.9 -3.9 -2.0
爱沙尼亚 0.3 1.0 -2.0 -0.3
芬兰 -2.9 -0.9 -0.7 0.0
法国 -7.1 -5.2 -4.5 -3.0
德国 -4.3 -1.0 -0.9 -0.6
希腊 -10.5 -9.2 -7.4 -4.9
匈牙利 -4.3 4.2 -3.0 -2.9
冰岛 -10.1 -4.4 -2.6 -1.4
爱尔兰 -31.2 -13.0 -8.4 -7.6
以色列 -5.0 -4.4 -4.3 -4.2
意大利 -4.5 -3.8 -1.7 -0.6
日本 -8.4 -9.5 -9.9 -10.1
韩国 1.3 1.8 2.3 2.8
卢森堡 -0.9 -0.6 -1.4 -1.1
荷兰 -5.0 -4.6 -4.3 -3.0
新西兰 -4.2 -8.2 -4.4 -2.9
挪威 11.2 13.6 15.1 16.3
波兰 -7.9 -5.1 -2.9 -2.2
葡萄牙 -9.8 -4.2 -4.6 -3.5
斯洛伐克 -7.7 -4.8 -4.6 -2.9
斯洛文尼亚 -6.0 -6.4 -3.9 -3.0
西班牙 -9.3 -8.5 -5.4 -3.3
瑞典 -0.1 0.1 -0.3 0.3
瑞士 0.6 0.8 0.6 0.6
英国 -10.3 -8.4 -7.7 -6.6
美国 -10.7 -9.7 -8.3 -6.5
欧元区 -6.2 -4.1 -3.0 -2.0
OECD整体 -7.5 -6.3 -5.3 -4.2
----------------------------------------------------------------(完)
--编译 梁睿雪;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。