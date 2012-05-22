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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 16:51 BJT

〔表格〕OECD对成员国财政收支的最新预估

路透巴黎5月22日电---以下为经济合作暨发展组织(OECD)最新经济展望中对各成员国财政收支的预估:

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财政收支(正值为盈余,负值为赤字,相当于国内生产总值百分比)

2010 2011 2012 2013

澳洲 -4.7 -3.9 -2.2 0.4

奥地利 -4.5 -2.6 -2.9 -2.3

比利时 -3.9 -3.9 -2.8 -2.2

加拿大 -5.6 -4.5 -3.5 -2.4

捷克 -4.8 -3.1 -2.5 -2.2

丹麦 -2.7 -1.9 -3.9 -2.0

爱沙尼亚 0.3 1.0 -2.0 -0.3

芬兰 -2.9 -0.9 -0.7 0.0

法国 -7.1 -5.2 -4.5 -3.0

德国 -4.3 -1.0 -0.9 -0.6

希腊 -10.5 -9.2 -7.4 -4.9

匈牙利 -4.3 4.2 -3.0 -2.9

冰岛 -10.1 -4.4 -2.6 -1.4

爱尔兰 -31.2 -13.0 -8.4 -7.6

以色列 -5.0 -4.4 -4.3 -4.2

意大利 -4.5 -3.8 -1.7 -0.6

日本 -8.4 -9.5 -9.9 -10.1

韩国 1.3 1.8 2.3 2.8

卢森堡 -0.9 -0.6 -1.4 -1.1

荷兰 -5.0 -4.6 -4.3 -3.0

新西兰 -4.2 -8.2 -4.4 -2.9

挪威 11.2 13.6 15.1 16.3

波兰 -7.9 -5.1 -2.9 -2.2

葡萄牙 -9.8 -4.2 -4.6 -3.5

斯洛伐克 -7.7 -4.8 -4.6 -2.9

斯洛文尼亚 -6.0 -6.4 -3.9 -3.0

西班牙 -9.3 -8.5 -5.4 -3.3

瑞典 -0.1 0.1 -0.3 0.3

瑞士 0.6 0.8 0.6 0.6

英国 -10.3 -8.4 -7.7 -6.6

美国 -10.7 -9.7 -8.3 -6.5

欧元区 -6.2 -4.1 -3.0 -2.0

OECD整体 -7.5 -6.3 -5.3 -4.2

----------------------------------------------------------------(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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