〔中国政策〕发改委称5,6月将密集出台鼓励引导民间投资发展的细则--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月22日电---中国民间资本进入能源等重点领域有望进一步推进.国家发改委周二表示,继铁道部和交通运输部等,5,6月还将有部委陆续出台鼓励和引导民间投资健康发展的相关细则.
新华社援引发改委负责人称,住房城乡建设部、水利部等已起草完成实施细则初稿,并正在征求有关部门 意见.证监会、国资委的实施细则正在履行报批程序.电力、石油天然气领域的实施细则制定工作也在抓紧进行.
而发改委负责的"在安排政府投资时对民间投资一视同仁","加强民间投资监测分析","鼓励引导工程咨询机构服务民间投资"等工作任务也即将出台实施细则.
"'新36条'贯彻落实工作的整体进展还不够理想,一些配套政策措施尚未出台,特别是社会广泛关注的金融、能源等重点领域尚未取得实质性进展,与国务院要求相比,与经济社会发展的需要相比,与民营企业的期待相比,还有不小差距."该负责人表示.
《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)于2010年5月实施.今年2月国务院明确y要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.
铁道部已于日前发文称,将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.而交通运输部此前也出台继续鼓励民间投资实施意见,鼓励和引导民间资本以独资、控股、参股等多种方式进入交通运输基础设施、交通运输服务和交通运输新兴业务领域.
在鼓励民间投资发展中小金融机构方面,通过设立温州市金融综合改革试验区,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。