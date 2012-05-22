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货币新闻 | 2012年 5月 22日 星期二 17:04 BJT

〔表格〕英国4月公共部门净盈余188.13亿英镑,市场预估净借款58.5亿

路透伦敦5月22日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国4月公共部门收支盈余为232.41亿英镑,上年同期为盈余61.99亿英镑

* 英国4月公共部门净盈余为188.13亿英镑(预估为净借款58.5亿英镑),上年同期为净借款62.1亿英镑

(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

4月 4月

2012年 2011年

公共部门收支短差(PSNCR) -23.241 -6.199

公共部门净借款(PSNB) -18.813 6.210

(完)

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--编译 王冠中;审校 隋芬

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