〔表格〕英国4月公共部门净盈余188.13亿英镑,市场预估净借款58.5亿

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月22日电---英国国家统计局周二公布:
* 英国4月公共部门收支盈余为232.41亿英镑,上年同期为盈余61.99亿英镑
* 英国4月公共部门净盈余为188.13亿英镑(预估为净借款58.5亿英镑),上年同期为净借款62.1亿英镑
(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):
4月 4月
2012年 2011年
公共部门收支短差(PSNCR) -23.241 -6.199
公共部门净借款(PSNB) -18.813 6.210
(完)
浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王冠中;审校 隋芬
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选