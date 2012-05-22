〔金属期市〕伦铜连续第三日上涨,因市场寄望欧盟峰会能带来进展

路透上海5月22日电---伦敦期铜周二触及一周高位,刚好站上7,800美元,因逢低买家押注欧洲和中国方面都将采取举措来振兴经济.

但欧元区和全球经济前景的不确定性恐令期铜涨幅受限.伦敦期铜本月跌幅可能逾7.5%,年内迄今的涨幅急剧减少到约2%.今年2月份时,期铜的年内涨幅曾达到15%.