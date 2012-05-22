〔OECD报告〕内需强劲将促使德国今年经济成长率达到1.2%

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,受内需强劲及劳动力市场活跃的驱动,德国今明两年经济成长率将分别为1.2%及2.0%. 这与欧元区其他多数国家的境况形成鲜明对比,欧元区今年料整体陷入萎缩. OECD在半年度经济展望报告中指出,全球贸易可望复苏,应有助于缓和欧债危机对德国所造成的冲击.德国为欧洲最大的经济体,且为全球第二大出口国. OECD在去年11月发布的前次报告当中,预测德国今明两年经济成长率分别为0.6%及1.9%.而德国八大经济机构已将2012年经济成长率预测上调至0.9%,而政府的预估值则为0.7%. "劳动力市场表现强劲,解除杠杆需求低,及有利的融资状况,将促使民间消费及投资反弹回升,"OECD表示. "预期中的全球贸易复苏,将进一步改善企业信心,减轻欧元区其他区域疲势所带来的负面影响,"OECD指出. OECD同时指出,欧元区危机是德国经济前景所面临的最大风险. "欧元区主权债券市场进一步承压,将削弱国内银行的资产负债表,导致融资状况吃紧,"OECD补充说,德国应加强结构性改革,以提升整体的表现. OECD估计,德国2012年消费者物价调和指数(HICP)料增长2.3%,明年增幅料降至2.0%.(完) --编译 龚芳;审校 丁琦