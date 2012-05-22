〔OECD报告〕内需强劲将促使德国今年经济成长率达到1.2%

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,受内需强劲及劳动力市场活跃的驱动,德国今明两年经济成长率将分别为1.2%及2.0%. 这与欧元区其他多数国家的境况形成鲜明对比,欧元区今年料整体陷入萎缩. OECD在半年度经济展望报告中指出,全球贸易可望复苏,应有助于缓和欧债危机对德国所造成的冲击.德国为欧洲最大的经济体,且为全球第二大出口国. OECD在去年11月发布的前次报告当中,预测德国今明两年经济成长率分别为0.6%及1.9%.而德国八大经济机构已将2012年经济成长率预测上调至0.9%,而政府的预估值则为0.7%. "劳动力市场表现强劲,解除杠杆需求低,及有利的融资状况,将促使民间消费及投资反弹回升,"OECD表示. "预期中的全球贸易复苏,将进一步改善企业信心,减轻欧元区其他区域疲势所带来的负面影响,"OECD指出. OECD同时指出,欧元区危机是德国经济前景所面临的最大风险. "欧元区主权债券市场进一步承压,将削弱国内银行的资产负债表,导致融资状况吃紧,"OECD补充说,德国应加强结构性改革,以提升整体的表现. OECD估计,德国2012年消费者物价调和指数(HICP)料增长2.3%,明年增幅料降至2.0%.(完) --编译 龚芳;审校 丁琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
路透上海3月3日 - 中国证监会最新发布“关于支持绿色债券发展的指导意见”，称证监会系统单位应当加强政策支持和引导，建立审核绿色通道，适用“即报即审”政策，提升企业发行绿色公司债券的便利性。