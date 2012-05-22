〔中国债市〕政金债收益率曲线趋陡峭,中长期限获利回吐压力仍在

路透北京5月22日电---中国银行间债市周二政策性金融债收益率曲线趋陡峭.市场人士指出,短期政金债随一级市场走暖的同时,中长期收益率则受获利回吐压力上涨.

"今天现券比较弱,之前利率下太多,有获利回吐压力."北京一国有银行交易员称,"不过一到三年期的金债(收益率)还是小幅下行的,现在的大环境下,(利率)大反弹不至于."

他进一步指出,纵是短期内出现一些资金面等扰动因素,但现券行情"还不到最后一棒",看好高等级信用债;值得注意的是,相当数量的机构已完成年内盈利任务,在后势不明朗之前,其谨慎调仓或致做多动能不足.

国开行[CHDB.UL]周二再次增发五期"福娃债".得益于宽松的流动性支持,短债的投标热情继续保持火热.新债中标收益率与二级市场水平相当,且总体符合预期.[ID:nSB1557588]

上海一国有银行的交易员亦表示,保增长是当前政策的主基调,为债市机会定下大基调;目前只是因为收益率前期跌幅已大,才导致现券收益率"上上不去,下下不来",机构静待更多利好因素浮现.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

剩余期限近一年的固息政金债110312券最新双边报价<CN110312=CFXM为2.99%/2.90%,上日尾盘为3.05%/2.99%;剩余期限近五年的固息政金债120302券最新双边报价CN120302=CFXM为3.70%/3.62%,上日尾盘为3.66%/3.56%;报价中值显示,政金债收益率曲线趋陡峭.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 1.8294 2.6942

上日 1.8203 2.6733

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7373/2.6830

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4170/2.3525

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9820/2.9160(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>