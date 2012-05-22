〔中国债市〕政金债收益率曲线趋陡峭,中长期限获利回吐压力仍在

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京5月22日电---中国银行间债市周二政策性金融债收益率曲线趋陡峭.市场人士指出,短期政金债随一级市场走暖的同时,中长期收益率则受获利回吐压力上涨.
"今天现券比较弱,之前利率下太多,有获利回吐压力."北京一国有银行交易员称,"不过一到三年期的金债(收益率)还是小幅下行的,现在的大环境下,(利率)大反弹不至于."
他进一步指出,纵是短期内出现一些资金面等扰动因素,但现券行情"还不到最后一棒",看好高等级信用债;值得注意的是,相当数量的机构已完成年内盈利任务,在后势不明朗之前,其谨慎调仓或致做多动能不足.
国开行[CHDB.UL]周二再次增发五期"福娃债".得益于宽松的流动性支持,短债的投标热情继续保持火热.新债中标收益率与二级市场水平相当,且总体符合预期.[ID:nSB1557588]
上海一国有银行的交易员亦表示,保增长是当前政策的主基调,为债市机会定下大基调;目前只是因为收益率前期跌幅已大,才导致现券收益率"上上不去,下下不来",机构静待更多利好因素浮现.
中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]
剩余期限近一年的固息政金债110312券最新双边报价<CN110312=CFXM为2.99%/2.90%,上日尾盘为3.05%/2.99%;剩余期限近五年的固息政金债120302券最新双边报价CN120302=CFXM为3.70%/3.62%,上日尾盘为3.66%/3.56%;报价中值显示,政金债收益率曲线趋陡峭.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 1.8294 2.6942
上日 1.8203 2.6733
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7373/2.6830
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4170/2.3525
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9820/2.9160(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。