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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 18:06 BJT

〔OECD报告〕欧元区撙节措施冒着将经济拖入陷入恶性循环的风险

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二呼吁欧洲领袖放慢撙节措施脚步,称大刀阔斧的削减财政预算来限制欧元区债务,可能将整个欧元区拖入恶性循环,甚至会波及全球经济.

德国领导的财政撙节政策目前为止一直是欧盟解决债务危机的主旋律,因领导人试图赢回投资者信心.但是减赤措施已经造成欧元区经济停滞,加大了完成欧盟制定之目标的难度.

OECD首席经济学家帕多安称,"风险在于踏进恶性循环的机率升高,涉及了国家负债高且还在增加、银行体系疲软、财政整固过度以及低成长."

OECD预计欧元区今年经济萎缩0.1%,2013年仅成长0.9%--不到美国预估成长率的一半.

OECD还称,失业率可能创下11.1%的新记录.

帕多安在OECD的经济展望中称,"(一些国家的债务缩减)有放缓节奏的空间."

他在官方发布报告前接受路透采访时说道,"对于西班牙和其他国家而言,如果经济活动意外萎缩,那么必要的财政调整只能以非常缓慢的速度推进."

据OECD测算,在经济下行时进行的减赤措施是弄巧成拙的行为,因为约有三分之一的赤字比例降幅因为经济萎缩而达不到.(完)

--编译 田建华;审校 沈以文

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