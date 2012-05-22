〔OECD报告〕OECD支持英国紧缩财政和刺激经济双管齐下的政策

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)在周二发布的最新半年度经济展望报告中指出,英国政府没有放宽撙节政策来刺激经济增长的空间,同时该国未来面临着一系列的风险.

报告称,英国经济在去年末陷入衰退,今年看来有望从衰退中复苏.OECD维持对英国2012年经济增长率预估在0.5%不变,同时将英国2013年经济增长率预估略微上调到1.9%.

"财政整顿对经济增长构成拖累,"报告称,"然而...财政政策仍然是相当有节制的.政府雄心勃勃要恢复财政可持续性的计划仍然在按部就班的推行,而且举措也是恰当的,尽管经济增长情况令人失望."

自英国二度陷入衰退后,政府再次面临要求其放松撙节计划的压力.该撙节方案旨在未来五年间消除庞大的预算赤字.

"英国2012上半年的经济增长料仍将疲软,但此后应逐步获得动能,实质收入的提高将刺激民间消费,而且通胀将放缓,外部需求的增长将带动出口和商业投资的重振."

但OECD亦警告称,英国经济面临多重风险.全球经济走软可能打击出口,全球金融动荡会令环境变得益发艰难,油价上涨则将损及消费.

OECD对于英国央行的政策决定给予了更为中性的看法."鉴于政策利率处在0.5%的低位,且2012年2月以来的量化宽松规模为3,250亿英镑,英国当前的货币政策为经济提供了恰当的有力支撑."

OECD还上调了英国通胀率预估,预计该国2012年和2013年通胀率分别为2.6%和1.9%,英国央行设定的通胀目标为2%.(完)