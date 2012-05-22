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债券 | 2012年 5月 22日 星期二 17:19 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,关注欧盟峰会和新债供给=1.5

该走势反映风险资产人气改善.欧洲领导人即将召开非正式会议,可能同意采取措施提振增长.欧洲股市周二盘初上涨,德债下跌.

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