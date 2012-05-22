版本:
中国
债券 | 2012年 5月 22日 星期二 17:40 BJT

〔欧洲金融〕惠誉称市场无法瓦解欧元,希腊去留是政治决定

路透伦敦5月22日电---评级机构惠誉的一名高级分析师周二表示,金融市场无法使欧元崩溃,而希腊在欧元区的去留问题是一个政治决定.

"欧元是一种共同货币,难以被市场摧毁,"惠誉主权小组的高级主管Doug Renwick表示.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐