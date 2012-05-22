〔欧洲金融〕惠誉称市场无法瓦解欧元,希腊去留是政治决定

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透伦敦5月22日电---评级机构惠誉的一名高级分析师周二表示,金融市场无法使欧元崩溃,而希腊在欧元区的去留问题是一个政治决定.
"欧元是一种共同货币,难以被市场摧毁,"惠誉主权小组的高级主管Doug Renwick表示.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
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以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
路透上海3月3日 - 中国证监会最新发布“关于支持绿色债券发展的指导意见”，称证监会系统单位应当加强政策支持和引导，建立审核绿色通道，适用“即报即审”政策，提升企业发行绿色公司债券的便利性。